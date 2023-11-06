استغرق تصوير الأوبريت 12 يوما.. مخرج أوبريت "راجعين" يكشف كواليس دعمهم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - تجمع أكثر من 20 من أشهر مطربي "الراب" العرب في أوبريت غنائي جديد تحت اسم "راجعين"، بهدف دعم فلسطين وأهالي غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي عنيف منذ شهر، أسفر عن مقتل الآلاف.

وقرر المشاركون في الأوبريت المشاركة بشكل تطوعي، وجميع العوائد المادية ستذهب لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين وفقًا لأحد مخرجي العمل الليبي أحمد كويفية.

وأكد كويفية، في تصريحات صحفية، أن القضية الفلسطينية تمثل شغفًا للجميع، وأن الفن يمكنه أن يسهم في تسليط الضوء على هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الفنانين المشاركين في الأوبريت أبدوا تفانيًا كبيرًا وعملوا بصدق لدعم القضية، واستغرق التصوير 12 يومًا بجهد جبار من الناحية الصوتية والبصرية والإبداعية.

ولفت إلى أنه تم استخدام مشاهد مقدمة من صحفيين في غزة في الفيديو، وقد تطوع العديد من الأفراد والفنانين من دول مختلفة لدعم هذا العمل بمختلف الطرق.