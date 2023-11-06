نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الراب العالمي دريك يفاجئ جمهوره بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في العالم، الفنان الكندي دريك، بشكل مفاجئ عن توقفه عن الغناء لمدة سنة كاملة بسبب مشاكل صحية شديدة أعلنها.

وجاء إعلان دريك بشكل غير متوقع عبر أثير إذاعة محلية، حيث قال: "أحتاج إلى التركيز على صحتي قبل أي شيء آخر".

كما أفصح عن مشاكل يعاني منها في جهازه الهضمي، مشيرًا إلى أنه يعاني منها منذ فترة طويلة، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول نوع المرض، معلنًا أنه سيتوقف عن العمل في الاستوديو لمدة تصل إلى سنة، أو ربما أكثر.

هذا القرار كان مفاجئًا لمحبي موسيقى الراب حول العالم، حيث يُعتبر دريك من الأيقونات في هذا النوع الموسيقي. وختم دريك إعلانه بقوله: "أنا بحاجة ماسة إلى التركيز على صحتي، وسأعمل على تحسين جودة حياتي".