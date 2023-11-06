هكذا تظهر درة ضمن أحداث مسلسل”الذنب”

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة درة لبدأ تصوير مسلسل”الذنب”خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر المنصات الالكترونية.



وتجسد الفنانة درة شخصية طبيبة نفسية خلال أحداث مسلسل”الذنب”.

هاني سلامة ودرة كل من محمد القس، ماجد المصري، طارق النهري، ريم سامي، بسنت شوقي قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، والعمل مكون من 10 حلقات.

ويذكر ان شاركت الفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد، الذي دارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوى، الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.

أبطال مسلسل الأجهر

مسلسل “الأجهر” يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

أعمال درة



شاركت الفنانة درة، مؤخرًا في مسرحية" حتى لا يطير الدكان "، وهي بطولة أكرم حسني وتعتبر ثاني أعماله في المسرح، حيث قدم من قبل مسرحية "عطل فني" 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.