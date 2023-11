نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير فيلم The December Cross في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق تصوير مشاهد فيلم The December Cross، الذي سيضم في بطولته مجموعة مميزة من كبار نجوم هوليوود، بعد وصول الشركة المنتجة له، لاتفاق مع العاملين بالفيلم، بناء على مطالب إضراب هوليوود.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم يخرجه "تود ترنر"، ويشارك في بطولته جينفر اسبوسيتو، وكيلان لوتز وجوم هيرسك.

تأجيل عروض أفلام

وقررت شركة "يونيفرسال" للإنتاج تأجيل موعد العرض السينمائي للنسخة السينمائية الحية من فيلم الرسوم المتحركة الناجح "How to Train Your Dragon" بسبب أزمة اضراب الكتّاب والممثلين في هوليوود.

ووفقًا لـ "ديد لاين"، تم تأجيل موعد العرض إلى 13 يونيو 2025 بدلًا من 14 مارس 2025. هذا الإعلان يأتي في ظل تأثير الأزمة المستمرة لإضراب كتّاب السيناريو والممثلين في هوليوود، حيث يبدو أن تلك الأزمة ستكون لها تداعيات طويلة المدى.

تأجيل حفلات جوائز

مع اقتراب موسم الجوائز السينمائي والتلفزيوني الهام في هوليوود، يُشير موقع "ديد لاين" إلى أن هذه الأزمة قد أثرت بالفعل على حفلات توزيع الجوائز. على سبيل المثال، تم تأجيل حفل جوائز نقابة كتّاب السينما في هوليوود (WGA)، الذي كان من المعتاد أن يُقام في نهاية العام.

ومع انعقاد حفل جوائز الأوسكار، فإن تلك الأزمة قد ألقت بظلالها على هذه الحفلات.

وبالنظر إلى جوائز "إيمي" لهذا العام، فإنها تواجه تحديات مماثلة بسبب إضراب كتّاب السيناريو الذي دخل في يومه الـ51. هذا الإضراب يمتد إلى قطاعي التلفزيون والسينما، وقد يتسبب في تأجيل حفل توزيع الجوائز لهذا العام.

ووفقًا لـ "ديد لاين"، كان من المفترض أن يتم إغلاق باب التصويت لاختيار المرشحين لجوائز الإيمي في 26 يونيو الماضي، وكان من المخطط أن يتم الإعلان عن المرشحين رسميًا في 14 يوليو.

ورغم تحديد موعد حفل توزيع الجوائز في 18 سبتمبر حتى الآن، إلا أن استمرار الإضراب يهدد بتأجيل هذه المواعيد.