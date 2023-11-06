نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفن ماثيو بيري في مقابر المشاهير بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن عقدت مراسم جنازة ماثيو بيري في حدث خاص حضره فقط اسرته وأبطال مسلسل فريندز من اصدقائه المقربين، تحدد الموقع الذي دفن به ماثيو واختير ليكون مثواه الأخير.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، فقد اختريت منطقة مقابر المشاهير "فوريست لون"، ليتم دفن ماثيو بها، وهي منطقة يعرف عنها إنه ا مقابر لعدد من كبار مشاهير هوليوود الراحلين، مثل بول ووكر، وكاري فيشر.

جنازة خاصة

وكانت قد ظهرت لقطات أولى من جنازة النجم الكندي الراحل ماثيو بيري، الذي أثرت وفاته بصدمة كبيرة على معجبي مسلسل "فريندز" في جميع أنحاء العالم.

نقلت صحيفة "ديلي ميل" لقطات من مراسم الجنازة التي كانت خاصة للغاية وشهدت حضور نجوم المسلسل من أصدقاء ماثيو، مثل ديفيد شومر وكورتني كوكس ولانا كودرو وجينفر أنستون بالإضافة إلى مات لوبلانك.

وأقيمت مراسم الجنازة في كنيسة "Forest Lawn Church" في منطقة هضبة لوس أنجلوس.

تفاصيل الوفاة

وفارق النجم العالمي الشهير ماثيو بيري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "تشاندلر بينج" في مسلسل "فريندز" الشهير، الحياة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. وقد وقعت وفاته عن عمر يناهز الـ54 عامًا نتيجة حادث غرق مأساوي.

ووفقًا للتفاصيل، تم العثور على ماثيو بيري جثة هامدة في منزله بلوس أنجلوس، حيث كان مغمورًا داخل حوض الجاكوزي الخاص به. وعلى الرغم من الظروف الصاعقة للحادث، يشير مصادر إلى عدم وجود أي مواد مخدرة في محيط الحادث.

مساعدي بيري اكتشفوا الحادث عند عودتهم إلى المنزل، حيث وجدوا نجم "فريندز" في حالة غرق داخل الجاكوزي، مما دفعهم إلى الاتصال بفرق الإسعاف على الفور.