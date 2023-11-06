ننشر القصة الكاملة لأزمة كاملة أبو ذكري وبيومي فؤاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة للفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته الجدلية حول الفن خلال عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" خلال موسم الرياض، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الاحتماعي "فيس بوك".

وكتبت كاملة أبو ذكري على صفحتها الشخصية: "الأستاذ الفنان إللي كنت واحده من محبيه...لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد ألاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وأضافت كاملة أبو ذكري "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمه أنتم أخر ناس تتكلموا عنها".

وكان بيومي فؤاد، ظهر في فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي".

وتابع: "محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".