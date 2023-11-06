انت الان تتابع خبر "نفسي أشتغل معاك قبل ما اموت".. لن تصدق من هو الفنان التي طلبت منه سناء جميل التمثيل معه لينهار باكياً من سؤالها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات وصفحات إخبارية مهتمة بأخبار الفنان والمشاهير من الزمن الجميل تداول القصة التي حصلت بين الفنانة الراحلة سناء جميل والفنان الراحل احمد زكي.

حيث قال الكاتب الكبير "لويس جريس" زوج الفنانة الراحلة "سناء جميل"، إنها في أواخر أيامها تمنت العمل مع "أحمد زكي" لإيمانها الشديد بموهبته وقدرته على التشخيص.وعندما تأخر هذا اللقاء طلبت "أحمد زكي" هاتفيًا و قالت له "أنا قربت أموت، نفسي أشتغل معاك قبل ما اموت"، فبكى أحمد زكي و قال لها "يانهار أبيض يا ست الكل ، ده أنتي زي أمي و أنا تحت أمرك“ وتابع لويس جريس"كانت سناء في هذا الوقت تمر بظروف صحية صعبة و جاء "أحمد زكي" لزيارتها و معه سيناريو فيلم سواق الهانم ، و عرض الأمر عليها ووافقت سناء".

الجدير بالذكر انه رشحها بعد ذلك لبطولة فيلم اضحك ليكون آخر أعمالها الفنية على شاشة السينما.