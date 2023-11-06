سيلفستر ستالون يكشف عن مفاجأة تخص النسخة الأصلية من "روكي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم سيلفستر ستالون عن مفاجأة تتعلق بالأجزاء الاصلية من سلسلة أفلام "روكي"، ف تصريحات نقلها "ديد لاين".

وقال ستالون أن النص الأصلي لأفلام روكي، يختلف بشكل كبير عن الأعمال التي طرحت للعرض، وقد تحدث عن هذه التفاصيل، في فيلم وثائقي طرح عبر نتفليكس بعنوان Sly.

عودة للتعاون مع جيسون ستاثام

ويستعد النجم البريطاني في مجال الأكشن، جيسون ستاثام، لمشروع سينمائي جديد يجمعه بصديقه المقرب ونجم السينما، سيلفستر ستالون.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، فإن المشروع السينمائي الجديد يأتي تحت عنوان "Levon's Trade" وسيتولى المخرج ديفيد آيار مسؤولية إخراجه.

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم بصفته كاتب السيناريو والنص السينمائي، حيث تعتبر هذه المهمة واحدة من مواهبه المعروفة، وقد سبق له كتابة أعمال ناجحة مثل سلسلة أفلام "روكي".

تعويض الاخفاق

تأتي هذه التعاون بعدما واجه الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام "The Expendables" للنجم سيلفستر ستالون انتقادات حادة من قبل النقاد قبل عرضه في دور العرض السينمائي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تمت ملاحظة انخفاض كبير في إيرادات الفيلم عند طرحه رسميًا، مما أدى إلى قصر فترة عرضه في دور السينما.

ومن الجدير بالذكر أن سيلفستر ستالون سيلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إنتاج فيلمه الشهير "Cliffhanger" الذي تم إصداره في التسعينيات، وسيشارك أيضًا في إنتاج هذه النسخة المعاد إنتاجها بجانب أداء دور رئيسي فيها.

وسيتم عرض الفيلم عبر منصة أمازون للفيديوهات.