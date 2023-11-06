الفنان وليد فواز: شخصيتي في ”صوت وصورة” فرصة لتغيير مساري الفني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - تحدث الفنان وليد فواز عن نجاح مسلسل "صوت وصورة" بجانب الفنانة حنان مطاوع وتفاعل الجمهور، وذلك خلال مداخلة هاتفيا في برنامج كلاكيت" الذي يُقدمه الإعلامية لينة الطهطاوي على إذاعة نجوم إف إم.

وأكد وليد فواز أهمية تفاعل الجمهور مع دوره وأشار إلى أهمية ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى فواز رغبته في تقديم أدوار متنوعة في المستقبل وتحدث عن تفاعل الجمهور معه في الشارع، حيث أشار إلى أنه يتلقى ردود فعل إيجابية من الناس الذين يعترفون به كشخصية من المسلسل، مشيرًا إلى تجربة صورة مع الناس في الحلقة 30 من العمل وكيف تعبّر عن تفاعلهم الإيجابي مع شخصيته.

وأكمل وليد فواز حديثه قائلاً: "بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن ردود الأفعال عليها لها أهمية كبيرة بالنسبة لي، حيث أتابع جميع التعليقات بعناية، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها فلسطين، إنني ممتن جدًا لدعم الجمهور الكريم والمتابعين الذين أبدوا لنا حبهم ودعمهم الكبير لهذا العمل. إن هذا الكرم من ربنا يعبر عن شكري وتقديري العميق."

وأعرب عن امتنانه وتقديره لشراكته مع الممثلة حنان مطاوع، قائلاً: "حنان مطاوع هي ممثلة ملتزمة ومحترفة بمهنتها، ولديها طاقة إيجابية رائعة تنعكس على أداء العمل، والود الذي يسود أثناء التصوير بفضل وجودها. أتطلع إلى فرص أخرى للتعاون معها وأفخر بصداقتي لها".

وصرح وليد فواز لشخصية "عبدالغني"، أنه كممثل كان يجب عليه اتخاذ قرارات هامة بعد قراءة السيناريو والمناقشات مع المخرج والكاتب، وقد قرر أن يكرس وقتًا وجهدًا كبيرين لتحليل الدور والاستعداد له، حتى قرر زيادة وزنه لأنه اعتبر هذا الدور لا يمكن استبداله.

وأشار إلى أنه كان يشتهر بشكل رئيسي بأدوار الرجال الأقوياء وشخصيات شرور العصابات، ولكنه شاهد في دور "عبدالغني" فرصة لتغيير مساره الفني وتقديم شخصية بسيطة لا تمتلك أبعادًا خاصة، مما يمنحه تحديًا جديدًا في ميدان التمثيل.

وعبّر وليد فواز عن هدفه القادم في مسيرته الفنية بأنه يتوخى تحقيق السعادة من خلال أعماله، ويعتقد أن هذه السعادة ستنعكس على الشاشة وستفرح الجمهور، كما يسعى جاهدًا لتقديم أدوار جذابة وتحقيق النجاح في النهاية.