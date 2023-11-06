نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. محطات في حياة الفنانة مي سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحتفل اليوم الفنانة مي سليم بعيد ميلادها، حيث ولدت في 6 نوفمبر عام 1983، بدأت مي مشوارها الفني في سن مبكر واشتهرت بتقديمها عدد من الأعمال الفنية الهامة.

قدمت مي سليم أدوارًا متنوعة في السينما والتلفزيون، ونالت إعجاب الجمهور بأداءها الاستثنائي ومن أبرز أعمالها مسلسل "أرض النفاق" إلى جانب موهبتها في التمثيل، تمتلك مي سليم موهبة في الغناء حيث قدمت عدة أغاني ناجحة وحققت شهرة في مجال الغناء أيضًا، كما تمتلك مي مهارات في الرقص وقد قدمت عروض راقصة في بعض أعمالها الفنية.



و حصلت مي سليم على العديد من الجوائز والتكريمات على مرور مسيرتها الفنية المميزة.



أهم أعمال مي سليم

"أرض النفاق" (2009): مسلسل تلفزيوني ناجح جسدت فيه دور البطولة وحققت شهرة واسعة من خلال أدائها.



"أخر ديك في مصر" (2010): فيلم كوميدي شاركت فيه وحقق نجاحًا جماهيريًا.

"ممالك النار" (2015): مسلسل تلفزيوني آخر حققت فيه نجاحًا واسعًا.

"حكاية حياة" (2017).