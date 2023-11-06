من أصل شركسي وشقيقتها فنانة شهيرة.. أبرز المعلومات عن إنعام الجريتلي في يوم ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم 6 نوفمبر، يوم ميلاد الفنانة القديرة إنعام الجريتلي الـ79، واسمها الحقيقي إنعام فؤاد إبراهيم الكريدلي، وهي من عائلة ذات أصول شركسية وهي الشقيقة الكبري للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، ويرصد "دوت الخليج الفني" أبرز المعلومات عن الفنانة القديرة.



تألقت إنعام الجريتلي في العديد من الأدوار المتنوعة، حيث استطاعت أن تبرز موهبتها وتجسد شخصيات مختلفة على مدار مشوارها الفني، وتعتبر مثالًا للفنانة التي تتحدى الصعاب وتسعى للتجديد والتطور في كل عمل تقدمه، حيث قدمت عدد كبير من الأعمال تصل إلى 140عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.



تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1966، قسم التمثيل، واشتهرت لدى جمهورها من خلال تقديم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، أبرزها، مسلسل العائلة، وراجل و6 ستات، العهد، بشاير، فالنتينو، أشجار النار.

أعمال من إخراج إنعام الجريتلي

عملت الجريتلي كمخرجة لبعض المسلسلات الخاصة بالأطفال، كما أخرجت قرابة 22 عملا ما بين المسرح والدراما والسهرات التلفزيونية، وأول الأعمال التي شاركت بها كمخرجة مسرحية "ومازالت العائلة تنتظر"، "وداعا أيها الفلس"، وغيرها من الأعمال المسرحية الأخرى.



أفلام شاركت بها إنعام الجريتلي

شاركت في عدة أفلام في السينما المصرية منها، فيلم مأساة إنسان، لعنة إمرأة، النصف الآخر، حادثة شرف، لحظات خوف، فرح زهران، القصة الثالثة "حكاية الأصل والصورة"، كفاني يا قلب، الزواج والصيف، مولد نجم، أحوال شخصية، لصوص خمس نجوم.