تفاصيل استبعاد بيومي فؤاد من "الكبير أوي" بعد هجومه على محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت الساعات الاخيرة اخبارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول استبعاد الفنان بيومي فؤاد، عن مسلسل “الكبير أوي”، وذلك بعد هجومة على الفنان محمد سلام، في موسم الرياض، بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي بالسعودية.

ونفى مصدر من أسرة العمل، ما تردد حلو استبعاد “فؤاد”، من المسلسل، مؤكد على انها شائعات منتشرة فقط على السوشيال ميديا وليس لها أي أساس من الصحة.

كما أكد المصدر إلى أن الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد، متواجدين في الجزء الثامن من “الكبير أوي” المقرر عرضه في موسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ولا أحد منهما يلتفت لـ شائعات السوشيال ميديا، خاصة وأن كل واحدًا منهما له رأي شخصي خاص به لا علاقة له بأعماله الفنية.



بيومي فؤاد تريند بسبب محمد سلام !

على جانب آخر، تصدر بيومي فؤاد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتقادات الجمهور له على خلفية حديثه في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، وانتقاده لموقف الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية واستبداله بنجم مسرح مصر محمد أنور.

وقال بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي باكيًا: أنا وكل زملائي دول احنا بنحبكم وهنفضل طول عمرنا نحترمكم.. كتر خيركم.. إحنا بنتعب وبنقدم فن مش عشان نيجي نضحك.. لو الموضوع كدة يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف.

وأضاف بيومي فؤاد: احنا اتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن.. أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس.. والله العظيم لو العرض ده اتعمل بدون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده.

كما وجه بيومي فؤاد في كلمته خلال تحية الجمهور في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، رسالة إلى الفنان محمد سلام عقب اعتذاره عن تقديم المسرحية قائلًا: من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك.