انت الان تتابع خبر باع العشرة ورماها لشارع .. انباء طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب يفاجئ الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بطلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب، الأمر الذي احدث ضجة وتسائل الجميع عن صحته.

وتناقل الجمهور هذا الخبر بشكل كبير للغاية غير متأكدين من صحته، في ظل صمت من الطرفين خلال الساعات السابقة.من جهة أخرى، اجلت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الذي كان مقررًا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 يوم 9 نوفمبر، جاء هذا القرار كمظهر من مظاهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارًا للمجازر التي تُرتكب حاليًا في غزة.

تنضم شيرين عبد الوهاب بذلك إلى قائمة الفنانين الذين قاموا بتأجيل أو إلغاء فعاليات فنية بسبب الأحداث الجارية في غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّرت شيرين عبد الوهاب عن قرارها بقولها: “اعتذرت عن حفلتين، حفلة العلا في السعودية وحفلة في الكويت، وذلك تضامنًا مع فلسطين”.

وأضافت: “هذا أدنى ما يمكن أن أقدمه، ونأمل أن يساهم الجميع ويقدم المزيد. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، لا يمكنني تجاهل ما يحدث”.