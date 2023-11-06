منى زكي تكشف بكل صراحة مافعله أحمد حلمي عندما اتفرج صديق ابنته لي لي بجانبها في المنزل!!

انت الان تتابع خبر منى زكي تكشف بكل صراحة مافعله أحمد حلمي عندما شاهد صديق ابنته لي لي بجانبها في المنزل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة منى زكي عن موقف زوجها الفنان أحمد حلمي مع إبنته لي لي أثناء حديثها عن والدها الراحل، ومدى تشابه الصفات بين زوجها ووالدها.

وتحدثت منى زكي عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: “بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى”.وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.

كما كشفت منى زكي سرا عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أن والدها كاد أن يفسد زواجهما في اللحظات الأخيرة.

الفنانة المصرية قالت إن والدها كان مرتبط بها بشدة، حتى أنه كان يحبها أكثر من أخويها، لذا فقد كان مترددا في تزويجها، وقبل عقد قرانها إلى أحمد حلمي عبر عن رغبته في عدم إتمام هذه الزيجة.

منى كشفت أيضا، أن والدها كان حزين جدا في حفل زفافها، خاصة عندما كان يسير بها ليسلمها لعريسها، حتى أن خالتها ظلت تردد جملة على مسامعه: “لما توصل يا علي لأحمد اديله منى عادي”، وذلك حتى لا يتراجع.

وأكدت أنها تتوقع أن يفعل زوجها مع ابنتهما “لي لي” نفس ما فعله والدها معها، لافتة إلى إن لي لي لديها زملاء أولاد في المدرسة، وعندم حضر أحد زملائها لزيارتها في المنزل، ظل حلمي جالسا بجوارهما، وكان يسير خلفهما في كل مكان يذهبان إليه.

من جهة أخرى، كشف المنتج محمد حفظي، موعد عرض فيلم القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي، وذلك بعد عدة تأجيلات لأسباب غير معروفة، وكان من المقرر عرض العمل في ديسمبر 2022، ولكن تأجل عرضه.وقال محمد حفظي، إن فيلم القاهرة مكة سيتم عرضه بدور العرض السينمائي قبل نهاية العام، ولكن حتى الآن لم يحدد موعد عرضه تحديدًا.