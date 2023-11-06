نواكشوط ـ العُمانية: أصدر مؤلِّف أدب الأطفال الفرنسي كزافيى لوران بيتي رواية جديدة بعنوان (بلاد الرمال) في إشارة إلى صحاري موريتانيا التي تَدُور فيها معظم أحداث القصة.

وتتحدث الرواية عن الفتى الفرنسي (ياني) الذي يذهب للمرَّة الأولى لاكتشاف الكثبان الرملية ورؤية جدِّه حسن (والد أُمِّه)، راعي إبل في موريتانيا، وتجلب خديجة والدة (ياني) ابنها للتعرف على البلد الذي ترعرعت فيه قبل أن تذهبَ لدراسة الطِّب في فرنسا. ويأتي دَوْر الفتى لاكتشاف ربوع بعيدة وقريبة في الوقت ذاته يجهلها كُلَّ الجهل رغم مواصفاتها الجذابة عند الغربيين مثل درجات الحرارة المرتفعة والروعة اللامتناهية لسمائها الصافية ونجومها الساطعة، ولكن الوقت يمرُّ بسرعة والجَد حسن يصرُّ على نقل فنون مهنته المتوارثة كابرًا عن كابرٍ إلى الحفيد المختلف كُلَّ الاختلاف عن بيئة أخواله، ببشرته البيضاء الناصعة وشعره السبط المسترسل. ويتعلق الأمر هنا بمهنة الذهاب بقطيع من الإبل والمرور به بسلامة بين فخاخ الصحراء الكثيرة وإيراده على عين الماء، وسط الواحة الميمونة. وها هو ذا (ياني) يسوق 114 من النوق بفصلانها وحنينها الناجم عن العطش. وتأتي هذه الرواية ضِمن سلسلة (قصص طبيعية) رائعة تمزج بين الخيال والبُعد الوثائقي وهي سلسلة يستخدم فيها المؤلف دائمًا طفلًا يكتشف الطبيعة البَرِّيَّة وجَمالها وخطورتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بلاد الرمال».. جديد الروائي الفرنسي كزافيى لوران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.