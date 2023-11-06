ختام ندوة ذاكرة السويق من خلال الوثائق الأهلية

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

اختتمت في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة فعالية ندوة «ذاكرة السويق من خلال الوثائق الأهلية» التي أقيمت بقاعة مكتب والي السويق برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ عيسى بن احمد المعشني والي السويق، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمهتمين بالشأن الثقافي. شهد برنامج الندوة تقديم مجموعة من الفقرات المنوَّعة. وبدأت الندوة بكلمة اللجنة المنظِّمة قدَّمت فيها الشكر لراعي المناسبة وتحدَّثت عن تاريخ ولاية السويق من خلال الوثائق الأهلية. أعقبها فيلم وثائقي قصير تحدَّث عن محطَّات في تاريخ ولاية السويق وعرض مجموعة نادرة من الوثائق الأهلية التي تتحدث عن حقب تاريخية مرَّت بها الولاية.

ثم قام راعي المناسبة بافتتاح المعرض المصاحب للندوة، والذي اشتمل على مجموعة من المخطوطات النادرة التي توثِّق تاريخ ولاية السويق وما تضمُّه من موروث تاريخي لِيقومَ بعدها راعي المناسبة بتكريم المشاركين. من جانبه أشاد سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق بالجهود المبذولة، من قِبل المنظِّمين لهذه الندوة وتوثيقهم لتاريخ الولاية من خلال مجموعة نادرة من المخطوطات التي تؤكِّد على عراقة ومكانة ولاية السويق بهذا الموروث التاريخي متمنِّيًا للجميع التوفيق.

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