بدء العروض المسرحية لمسابقة التمثيل الدرامي بتعليمية شمال الباطنة

صحارـ من إبراهيم الفارسي:

بدأت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة العروض المسرحية لمسابقة التمثيل الدرامي على مستوى مدارس المحافظة، والتي يشارك فيها (206) فرق لفئتي الذكور والإناث من الصفوف الخامس وحتى الثاني عشر، والتي تستمر حتى السادس عشر من نوفمبر الجاري. وتُحقِّق المسابقة عددًا من الأهداف الرامية إلى اكتشاف وتنمية المواهب والإجادات المسرحية في مدارس المحافظة، إلى جانب زرع الثقة لدى الطلبة في أداء أدوارهم التمثيلية والمسرحية ومواجهة الجمهور، مع إيجاد بيئة من التنافس بين الفِرق المسرحية المدرسية في مجال التمثيل الدرامي وعناصر المسرح. وقد رصدت لجنة المسابقة خمس جوائز للفائزين لكُلِّ فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل جوائز أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثِّل، وأفضل ممثِّلة، وأفضل إخراج، وأفضل نصٍّ مسرحي. كما تركز عملية التقييم على الأداء المسرحي وتوظيف مكملات العرض المسرحي من الديكور والمؤثرات الصوتية والضوئية.

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