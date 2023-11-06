إصدار جديد من «لون وتعلم» لزمزم الرحبية

صدر مؤخرًا عن دائرة العلاقات العامة والإعلام الأمني بشُرطة عُمان السُّلطانية، عدد جديد من مجلة «لون وتعلم» رسوم وإخراج زمزم بنت خلفان الرحبية.

يقدِّم الإصدار عددًا من الإرشادات المجتمعية للأطفال بأسلوب «تلوين»، في 14 صفحة، تضمُّ 27 رسمة باللون الأبيض والأسود، حيث تقوم بتوعية الأطفال وإرشادهم بقواعد المرور، بالإضافة إلى عدد من الجرائم المجتمعية كالتحرش والسرقة والمخدرات. ويُعدُّ الإصدار شاملًا وتوعويًّا وتعليميًّا يضمُّ عبارات نصح وإرشاد باللغتين العربية والإنجليزية.

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