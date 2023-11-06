بدء استقبال المشاركات فـي النسخة الـ11 من مهرجان مسقط السينمائي

مسقط ـ العُمانية: بدأت الجمعية العُمانية للسينما أمس استقبالها المشارَكات في مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دَوْرته الـ11 الذي تنظمه الجمعية عبر شعار (عُمان المتجدِّدة) خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس القادم. يهدف المهرجان الذي حدَّدت اللجنة المنظِّمة الـ15 من يناير القادم آخر يوم لاستقبال المشارَكات فيه إلى تعريف الضيوف العالميين أصحاب التجارب السينمائية على أهم مواقع التصوير التي تنفرد بها سلطنة عُمان من الصحاري، والجبال، والمواقع الأثرية، والأودية التي تجعل منها وجهة مميزة لصانعي الأفلام السينمائية عبر مبادرة (اصنع فيلمك في عُمان). ويتضمن المهرجان خلال هذا العام عدَّة مسابقات في عدد من المحاور، منها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الدولية، ومسابقة أفلام التحريك، ومسابقة الأفلام العُمانية الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام العُمانية الوثائقية القصيرة. وخصصت اللجنة المنظِّمة للمهرجان جائزة الخنجر لأفضل فيلم في جميع الفئات، فيما ستمنح جائزة المحزم إلى أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير، وجائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الدولية، أمَّا في مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية فتمَّ تخصيص جائزة المحزم لأفضل تصوير، وجائزة لجنة التحكيم، وفي مسابقة أفلام التحريك تمَّ تخصيص جائزة المحزم للتصميم المرئي، وجائزة لجنة التحكيم.

وأمَّا مسابقة الأفلام العُمانية الروائية القصيرة فخصصت لها جائزة المحزم لأفضل ممثل، وجائزة المحزم لأفضل ممثلة، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور، فيما خصصت جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور لمسابقة الأفلام العُمانية الوثائقية القصيرة.

ويصاحب المهرجان هذا العام عدد من الرحلات الترويجية للمواقع السياحية في سلطنة عُمان لتعريف منتِجي وصنَّاع الأفلام بهذه المواقع، وإقامة معارض تقنيات وتكنولوجيا التصوير.

ويشمل المهرجان إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة المتمثلة في الندوات والحلقات التي تهدف إلى التعريف بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة لتصوير فيلم سينمائي بسلطنة عُمان بالتنسيق مع الجهات المختصة حول هذا الموضوع، وغيرها من الدَّوْرات التي تخصُّ العمل بالمجال السينمائي. وسيتمُّ إصدار كتيِّب تحليلي للأفلام العُمانية من خلال اختيار عدد من الأفلام التي شاركت في الدَّوْرات السابقة لمهرجان مسقط السينمائي وحازت على إنجازات دولية.

الجدير بالذِّكر أنَّ مهرجان مسقط السينمائي الدولي تمَّ تأسيسه منذ 22 عامًا، وكان من أوائل المهرجانات السينمائية الدولية التي تقام في منطقة الخليج.