مسقط ـ العُمانية: يُعلن مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم غدًا الأربعاء عن أسماء الفائزين بجائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دَوْرتها العاشرة في مؤتمر صحفي يعقده سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس المركز. وخُصصت الدَّوْرة الحالية للتنافس بين العرب عمومًا في مجالات: دراسات الإعلام والاتصال عن فرع (الثقافة) والإخراج السينمائي عن فرع (الفنون) والرواية عن فرع (الآداب). جدير بالذِّكر أنَّ الجائزة أنشئت في عام 2011م، تقديرًا من المغفور له بإذن الله تعالى، السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ للمثقفين والفنانين والأدباء العُمانيين والعرب، على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني، ودعمًا لمجالات الثقافة والفن والأدب لكونها سبيلًا لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني، والجائزة دَوْرية، تكون في عام مخصَّصة للتنافس بين العُمانيين فقط، وفي العام الذي يليه للعرب عمومًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.