انت الان تتابع خبر شقيقة مي عز الدين تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر.. مفاجأة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لشقيقة الفنانة مي عز الدين، من خلال ظهورها في برنامج حكايتي مع الزمان على إحدى الفضائيات.

وشقيقة مي عز الدين تدعى هبة وهي ليست أخت مي بل هي ابنة زوجة أبيها، ولكنها تعتبرها كشقيقتها.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة مي عز الدين، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية.

وقالت مي عز الدين في تصريحات تلفزيونية،: “والدتي المرض اشتد عليها، وهي بدأت غسيل كلى ولسه مرتبتش أي حاجة للشغل، متمنية من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.”