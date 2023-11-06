نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب باسم سمرة تريند تويتر.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان باسم سمرة تريند موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك بعد نشر فيديو له وهو يتبرع بمبلغ من المال لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين، وسبب التريند أنه كان يقوم بعد المال للتبرع به لأهل فلسطين.

الفيديو الذي ظهر فيه النجم باسم سمرة

وظهر النجم باسم سمرة في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقالت: "طبعا كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لأخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة، ومازح باسم سمرة قائلًا: اللي مش هيتبرع هظبطه.

وعلقت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته قائلة: “يا ريت في حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين”.

وتابعت قائلة:"لا وقت للحزن والشعارات للاسف لن تفيد اهلنا في فلسطين، السياسه والحلول السياسيه لاهلها ولكن مجرد محاوله للمساعده حتي ولو بعلبه لبن أو دواء ينقذ طفل وفخوره ببلدي بالرغم من الوعكه الاقتصاديه التي نمر بها الا ان 90/ من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للاسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم"

https://www.instagram.com/reel/CzRFvf3sTSM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

باسم سمره وموقفه مع دعم فلسطين

حضر الفنان باسم سمرة مؤخرًا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقامتها نقابة المهن التمثيلية وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما والدراما التليفزيونية على رأسهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وانفعل "باسم" خلال الوقفة التضامنية وظل يردد العديد من العبارات التي نددت بانتهاكات الكيان الصهيوني منها "أرضي وأرضك مش للبيع، طظ في التطبيع" وعلق قائلا: "الكيان الصهيوني عايز يحتل سيناء، افتحولنا الحدود هناكلهم ونموتهم تحيا سيناء وتحيا مصر وتحيا فلسطين".