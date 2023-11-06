نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب مي عز الدين تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب اقترن اسمها بالزواج، وظهورها خلال عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بفستان زفاف، ضمن أحداث العمل، ما جعل الجمهور يبحث عن خبر زواجها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

دور مي عز الدين في مسرحية "زواج اصطناعي"

وتجسد «عزالدين» خلال العرض شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

قصة وابطال مسرحية "زواج اصطناعي"

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة النجمة مي عز الدين، ومحمد أنور الذي يعد بديلا للنجم محمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون.

مرض والدة الفنانة مي عز الدين

ويذكر ان الفنانة مي عز الدين قد أعلنت مؤخرا أن والدتها قد أُصِيبت بوعكة صحية، قالت: "مرض والدتى كان يحتاج إلى قرار سريع، هو ما تم اتخاذه قبل سفرى إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي"، وكان هناك حلان؛ الأول عملية زرع كلى والثاني غسيل الكلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء، وبالفعل أجرته أول مرة قبل سفرى بأيام قليلة، وقامت بعد ذلك بإجراء نفس الأمر عدة مرات أثناء تواجدي بالسعودية، وهى الآن بحالة صحية جديدة".