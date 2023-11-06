نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فستان زفاف يفتح باب الفضول عن زواج مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الفنانة مي عز الدين عروض «زواج اصطناعي»، أولى مسرحياتها في السعودية، بعد أن استمرت عروضها منذ يوم 30 أكتوبر بشكل يومي، على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وظهرت مي خلال العرض بفستان زفاف، مما جعل الجمهور يبحث عن خبر زواجها وفتحت ابواب الفضول عن حياتها الشخصيه.

قصة وابطال مسرحية "زواج اصطناعي"

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

دور مي عز الدين في مسرحية "زواج اصطناعي"

وتجسد «عزالدين» خلال العرض شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

مي عز الدين: من وقت ما اتفقت على المسرحية ووالدتي المرض اشتد عليها

وسبق، وتحدثت الفنانة مي عز الدين عن مسرحية "زواج اصطناعي" لموقع "Arabwood"، أعربت عن سعادتها بالتواجد في الحدث الفني الأهم في الوطن العربي وعن الدعم الذي لمسته من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، علقت: "المسرحية دي من ساعة ما اتفقت عليها ومضيت والدتي المرض اشتد عليها الفترة اللي فاتت وأنا سافرت في التوقيت ده وهي بدأت غسيل كلوي وكان كل همي أوفي الاتفاق اللي اتفقته واجي أقدم حاجة حلوة وأكون قد الاختيار وقد الدعم اللي أنا شوفته من البلد ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ ومن هيئة الترفيه".

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون.