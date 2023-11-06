بعد تصدر مي عز الدين التريند.. كل ما تريد معرفته عن مسرحية 'زواج اصطناعي'

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب ختامها لعروض أول أعمالها المسرحية بعنوان «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، السبت الماضي، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

قصة مسرحية "زواج اصطناعي"

وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل

دور مي عز الدين في مسرحية "زواج اصطناعي"

وتجسد «عزالدين» خلال العرض شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

ابطال مسرحية «زواج اصطناعي»



ومسرحية «زواج إصطناعي» هى أول عرض مسرحي فى المملكة العربية السعودية من بطولة الفنانة مي عز الدين ضمن عروض موسم الرياض على خشبة مسرح محمد العلي، ويشاركها البطولة محمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

مي عز الدين: من وقت ما اتفقت على المسرحية ووالدتي المرض اشتد عليها

وسبق، وتحدثت الفنانة مي عز الدين عن مسرحية "زواج اصطناعي" لموقع "Arabwood"، أعربت عن سعادتها بالتواجد في الحدث الفني الأهم في الوطن العربي وعن الدعم الذي لمسته من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، علقت: "المسرحية دي من ساعة ما اتفقت عليها ومضيت والدتي المرض اشتد عليها الفترة اللي فاتت وأنا سافرت في التوقيت ده وهي بدأت غسيل كلوي وكان كل همي أوفي الاتفاق اللي اتفقته واجي أقدم حاجة حلوة وأكون قد الاختيار وقد الدعم اللي أنا شوفته من البلد ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ ومن هيئة الترفيه".



مشاركة محمد أنور بدلًا من محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي



ويذكر أنه قد تم اختيار الفنان محمد أنور بدلًا عن الفنان محمد سلام، وذلك بعد إعلان الفنان محمد سلام اعتذاره عن عرض المسرحية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أهالي غزة.