انت الأن تتابع خبر تعليق صادم من وفاء عامر على قرار انسحاب محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة المصرية وفاء عامر ضيفة على برنامج "تفاصيل"، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2".

وعبرت وفاء عامر خلال اللقاء عن رأيها في إعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بسبب عدم قدرته على العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعب فلسطين.

وقالت:"محمد سلام مش قادر يوقف على المسرح.. إحنا مكبرين المسألة زيادة عن اللزوم، زي ما في واحد يدوس على قطة في الشارع ممكن يعيط زي حالاتي، يعني مرة جالي ضيق شديد لما خطبت حيوان وكنت هموت.. في ناس ممكن تقدر وممكن متقدرش".

وأضافت: "أنا ممكن أستفيد الوقت ده اللي فيه أخواتنا في فلسطين وعاوزين الناس تقف جنبهم يعني محمد سلام تصرفه مختلف وأنا تصرفي مختلف وأيتن بتعيط ليل ونهار بسبب اللي بيحصل".

وواصلت: "بلاش نلوم على حد أعتذر أو مش قادر إحنا الفنانين بنحب أوي وطنا وبيصعب علينا ما يدور سواء في فلسطين أو قبله في العراق أو ليبيا..".

وأكملت حديثها: "أنا بقالي 5 أيام جالي إكتئاب بسبب اللي بيحصل ومحمد سلام مقدرش يكمل ومش متطاول على حد.. وفي فنانين قالوا أنه حط علينا وطلع أحسن مننا هي مقدورات أنا أقدر بس ممكن غيري ميقدرش".