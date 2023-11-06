نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تريند فستان الزفاف.. شائعات الزواج في حياة مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش نجوم الفن تحت وطأة شائعات بشكل متواصل، حيث يُلقب هذا الظاهرة بـ "ضريبة الشهرة" التي لا يمكن تجنبها، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة مي عز الدين، التي تعاملت مع هذه الشائعات بطريقة ملتزمة، سواء من خلال النفي أو التجاهل، في الآونة الأخيرة، تم ربط اسمها بقصة زواج جديدة، مما جعل أسمها يتصدر محركات البحث على الإنترنت.

أحمد السعدني ومي عزالدين

اقترن اسم الفنانة مي عز الدين بعلاقة حب وزواج معالفنان أحمد السعدني الذي نفي تلك الشائعات بشكل قطعي في برنامج «أسرار النجوم» قائلًا: «مي دي أختي وعِشرة سنين طويلة، وعيش وملح، وأسرارنا عند بعض، ووالدتها مثل والدتي.. أنا بقرأ كل التعليقات ولا أركز في التعليقات السلبية، وتقريبًا بقرأ كل حاجة وبنبسط بالتعليقات الإيجابية والكلام السلبي لا يأثر في تماما».

مي عز الدين وتامر حسني

قدم الثنائي مي عز الدين وتامر حسني السلسلة الناجحة من فيلم "عمر وسلمي" الذي تكون من ثلاث أجزاء ناجحة، مما أدي إلى ارتباط اسمهم وأُشيع وقتها أنهما معًا في علاقة حب عاطفية وانتظر الجمهور أن تتحول قصة عمر وسلمي إلى حقيقة، ولكن كانت المفاجأة عندما أعلن تامر حسني زواجه من بسمة بوسيل.

مي عز الدين وأحمد أبو هشيمة

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وبشكل مفاجئ تم تداول شائعة ارتباط مي عز الدين ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في 2016، بعد أن ظهرت النجمة مي مرتين عل شاشة قناة "أون تي في " التي كان يمتلكها أبو هشيمة حينها، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن تلك الأنباء، لكن مكتب رجل الأعمال ابو هشيمة، نفى هذا الأمر نفيًا قاطعًا، وبعدها بأعوام قليلة تزوج من الفنانة ياسمين صبري.

تأخير زواج مي عز الدين

وأوضحت الفنانة مي عزالدين في تصريحات سابقة أن تأخير زواجها يرجع إلى تجنب الزواج التقليدي، مع اعتماد على أهمية أن يكون شريكًا يحترم مجال ويشاركها والحب.

مي عز الدين ومحمد زيدان



يذكر أن الفنانة مي عز الدين حتى الآن لم تتزوج وترفض الفكرة لأسباب متعلقة بشخصيتها، لكنها طاردتها العديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية، لكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت عام 2009 من لاعب الكرة محمد زيدان، لتستمر أشهر قليلة ومن ثم انفصلا لعدم التفاهم والتوافق بينهما، ولم تتزوج مي عز الدين من قبل ولا أعلمت خطوبتها مرة أخري.