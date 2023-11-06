فن ومشاهير

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن حياة مي عز الدين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن حياة مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب ختامها لعروض أول أعمالها المسرحية بعنوان «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، السبت الماضي، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

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من هي مي عز الدين؟

 

ولدت الفنانة مي عزالدين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث، علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

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مرض والدة الفنانة مي عز الدين

 

وسبق، أعلنت مي عز الدين مؤخرا أن والدتها قد أُصِيبت بوعكة صحية، قالت: "مرض والدتى كان يحتاج إلى قرار سريع، هو ما تم اتخاذه قبل سفرى إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي"، وكان هناك حلان؛ الأول عملية زرع كلى والثاني غسيل الكلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء، وبالفعل أجرته أول مرة قبل سفرى بأيام قليلة، وقامت بعد ذلك بإجراء نفس الأمر عدة مرات أثناء تواجدي بالسعودية، وهى الآن بحالة صحية جديدة".

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خطوبة مي عز الدين ومحمد زيدان

 

مي عز الدين حتى الآن لم تتزوج وترفض الفكرة لأسباب متعلقة بشخصيتها، لكنها طاردتها العديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية، لكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت عام 2009 من لاعب الكرة محمد زيدان، لتستمر أشهر قليلة ومن ثم انفصلا لعدم التفاهم والتوافق بينهما، ولم تتزوج مي عز الدين من قبل ولا أعلمت خطوبتها مرة أخري.

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آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

 

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون.
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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