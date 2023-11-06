بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز تصريحات باسم سمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان باسم سمرة تريند موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك بعد نشر فيديو له وهو يتبرع بمبلغ من المال لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين، وسبب التريند أنه كان يقوم بعد المال للتبرع به لأهل فلسطين.

باسم سمرة وتهديده من إسرائيل

وكان قد كشف الفنان باسم سمرة، عن رسالة أحد الأشخاص من دولة إسرائيل يهدده فيها، حيث نشر برنامج “تفاصيل” تلك الرسالة التي بعثها لهم الأخير خلال مداخلة هاتفية أمس.

وجاءت نص الرسالة:" إلى الممثل الغير الفاضل باسم سمرة تدين دولة وشعبة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل".

وتابع صاحب الرسالة في تهديده للفنان باسم سمرة: "أنتم شعوب ذليلة.. إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصا.. قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء.. اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذي معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم".

فيما علق باسم سمرة على تلك الرسالة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا: "ده عيل من جيش بامبرز ولو أنت راجل هجيبك في شوال.. أنا ساكن في الهرم وأنت من جيش بيتحامى في مدرعات.. أنت عيل كلب وجبان".

أحدث أعمال الفنان باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة مسلسل بطن الحوت بطولة كلا من محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

نبذة عن الفنان باسم سمرة

بدأ باسم سمرة مسيرته الفنية بالتمثيل في الفيلم القصير "القاهرة منورة بأهلها" من إخراج يوسف شاهين. اختاره بعد ذلك المخرج يسري نصرالله ليشارك في فيلم "مرسيدس" مع يسرا وزكي فطين عبدالوهاب، ويستمر التعاون مع نصرالله في فيلم "صبيان وبنات"، ليظل بعده الفنان خريج كلية التربية قرابة الخمس سنوات لا يعمل حتى يعرض عليه نصرالله دور البطولة في فيلم "المدينة" (٢٠٠٠) ويحقق نجاحًا يحصد باسم سمرة من خلاله على جائزة أيام قرطاج السينمائية. فتحت السينما ذراعيها لباسم سمرة، المدرس الذي تربى في إحدي قرى مركز الصف بالجيزة، وشارك في عدة اعمال مثل "كليفتي" و"باب الشمس" و"عمارة يعقوبيان" الذي أدى فيه دور عسكري أمن مركزي ببراعة لفتت إليه الأنظار. توالت الأفلام بعد ذلك، من بينها "الجزيرة" و"أنا مش معاهم" و"الشبح" و"الوعد" و"جنينة الأسماك". نال سمرة جائزة أحسن ممثل في دور ثان من مهرجان الإسكندرية عن دوره في فيلم "قبلات مسروقة"، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان روتردام عن دوره في فيلم "بصرة". شارك في العديد من المسلسلات بداية من "ملح الأرض" مع الفنان محمد صبحي إلى "قلب حبيبة" و"صرخة أنثى" و"علي مبارك" و"بنت من الزمان ده" و"بنت اسمها ذات" و"الوالدة باشا" وغيرها.