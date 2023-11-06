القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت المخرجة كاملة أبو ذكري بيومي فؤاد وقالت: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه... إذا كنت تعتقد أنه من الفن أن تقوم بإنجاز عمل فني في مدة قصيرة تبلغ 3 أيام، وتقوم بعرضه بشكل غير احترافي، وتقوم بالرقص والغناء والضحك، ثم تأخذ مبالغ مالية ضخمة مقابل ذلك، فإنني لا أعتبر ذلك فنًا، ولا يشرفني أن أكون زميلة لك في هذا المجال."

في تغريدتها، أشارت كاملة أبو ذكري إلى أن عرض التفاهات في الفن المصري ليس مشرفًا. واستنكرت عرض التفاهة والجارة تمثل أشخاصًا يتعرضون للعنف والقتل، معتبرة أن الفن ينبغي أن يكون أعلى من ذلك. وأكدت أن الإحساس والفن هما نعمة يجب أن يقدرها الفنانون، واستنكرت أن بعض الأشخاص يتحدثون عنها بطريقة غير لائقة.

كاملة أبو ذكري

للمرة الثانية كاملة أبو ذكري تتصدر الترند

تصدرت المخرجة كاملة أبوذكري قائمة التريند على محرك البحث جوجل اليوم بعد أن أثارت الجدل بين الجمهور بسبب انتقادها لبعض نجوم مسلسل "بـ100 وش"، حيث وصفتهم بأنهم أصيبوا بالغرور بعد تحقيق نجاح من خلال المسلسل.

بدأت القصة حينما نشرت "أبوذكري" رسالة على حسابها الرسمي على فيسبوك، دون الإشارة إلى أي شخص محدد، قائلة: "شافوا أنفسهم وانغمسوا في الغرور، عليكم أن تتذكروا أن الغرور قد يكون مضرًا للفنان، وهذا ما أخبرنا به يوسف شاهين".

وأكملت قائلة: "أنتم لا تزالون لا تعرفون أسماءكم الحقيقية وتُستشير عليكم باسم الشخصيات التي جسدتموها، الغرور يمكن أن يكون مدمرًا، لذلك عليكم أن تتواضعوا".

وتابعت "من أنتم في الأساس؟، نحن جميعًا من أنتم في الأساس؟، دكتور مجدي يعقوب مثال في التواضع وعندما تتحدث معه يحافظ على تواضعه، مجدي يعقوب ذو جلالة وعظمة في فنه، ونسأل الله للجميع الهداية".

وسارع أبطال المسلسل إلى الرد على رسالتها، وأتى تعليق الفنان إسلام إبراهيم بأسلوب طريف حيث نشر صورة له برفقة الفنانة دنيا ماهر، والتي نشرتها "أبوذكري" قبل بضعة أيام وعلقت عليها بـ "ياختي على حلاوتكم"، ورد "إبراهيم" بتعليق قائلًا: "أنا ودنيا براءة".

يُلاحظ أن كاملة أبوذكري اضطرت إلى إغلاق حسابها الشخصي الذي استخدمته للتعبير عن انتقادها لبعض أبطال مسلسل "بـ100 وش" بسبب ردود الأفعال الواسعة التي أثارها تصريحها.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم ومصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ودنيا ماهر وشريف دسوقي، ومن إخراج كاملة أبوذكري، تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق وحقق نجاحًا كبيرًا من قبل الجمهور.