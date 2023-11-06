بعد تصدرها التريند.. من هي كاملة أبو ذكري؟

القاهرة - محمد ابراهيم - معلومات عن كاملة أبو ذكري

تخرجت المخرجة كاملة أبو ذكري من المعهد العالي للسينما، بدأت مشوارها الفني كمساعد مخرج ثاني في فيلم "131 أشغال" للمخرج نادر جلال في عام 1993. قامت بإخراج فيلمها القصير الأول بعنوان "قطار الساعة السادسة"، ثم عادت للعمل كمساعد مخرج في أفلام مشهورة مثل "هالو أمريكا"، "إتفرج يا سلام"، و"اللمبي" بطولة الفنان محمد سعد، و"إزاي تخلي البنات تحبك".

كاملة أبو ذكري

أفلام من إخراج كاملة أبو ذكري

لاحقًا، قامت بإخراج أول أفلامها السينمائية بعنوان "سنة أولى نصب" في عام 2004، وأتبعته بأفلام أخرى مثل "ملك وكتابة"، "عن العشق والهوى"، و"واحد صفر".

فيما يتعلق بالتلفزيون، قادت مسلسل السيت كوم "6 ميدان التحرير" عام 2009، ومسلسل "ذات" عام 2013، ومسلسل "سجن النساء" عام 2014.