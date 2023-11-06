بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن مرض والدة مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب ختامها لعروض أول أعمالها المسرحية بعنوان «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، السبت الماضي، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

معاناة والدة الفنانة مي عز الدين

أعلنت مي عز الدين مؤخرا أن والدتها قد أُصِيبت بوعكة صحية، قالت: "مرض والدتى كان يحتاج إلى قرار سريع، هو ما تم اتخاذه قبل سفرى إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي"، وكان هناك حلان؛ الأول عملية زرع كلى والثاني غسيل الكلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء، وبالفعل أجرته أول مرة قبل سفرى بأيام قليلة، وقامت بعد ذلك بإجراء نفس الأمر عدة مرات أثناء تواجدي بالسعودية، وهى الآن بحالة صحية جديدة".

ما هو مرض والدة الفنانة مي عز الدين؟

اصيبت والدة الفنانة مي عز الدين بمرض الفشل الكلوي هو عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى تعطل وظائف الكلى، حيث لا تستطيع الكلى تصفية الفضلات من الدم بشكل صحيح، وهذا التراكم يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وفي حال تقدمت هذه الأمراض، قد تصل إلى مرحلة الفشل الكلوي التام، حيث يصبح من الضروري إجراء جلسات دورية لغسيل الكلى للتخلص من الفضلات في الجسم.

أحدث أعمال مي عز الدين

ومن ناحية اخري، اختتمت الفنانة مي عز الدين عروض «زواج اصطناعي»، أولى مسرحياتها في السعودية، بعد أن استمرت عروضها منذ يوم 30 أكتوبر بشكل يومي، على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وتجسد «عزالدين» خلال العرض شخصية «شروق» التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون، دارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.