بمسلسل العتاولة.. باسم سمرة يخوض الدراما الرمضاية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر منذ قليل اسم الفنان باسم سمرة تريند موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وذلك بعد نشر فيديو له وهو يتبرع بمبلغ من المال لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين، وسبب التريند أنه كان يقوم بعد المال للتبرع به لأهل فلسطين.

باسم سمرة وخوضه الدراما الرمضانية 2024

تعاقد الفنان باسم سمرة على مسلسل العتاولة المقرر عرضه في رمضان 2024، واستقر أبطال العمل على اسم المسلسل “العتاولة” وانضم النجم باسم سمرة في هذا العمل مع النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض في السباق الرمضاني 2024.

أحداث مسلسل العتاولة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من الممثلين.

آخر أعمال الفنان باسم سمرة السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة فيلم البعبع،وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا عديدًا من المواقف.

الأبطال المشاركين في فيلم البعبع

وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال باسم سمرة الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة الدرامية هو مسلسل سفاح الجيزة واستطاع أن يجذب إليه الجمهور ويتصدر التريند منذ بداية عرض أولي حلقاته.

تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

دور الفنان باسم سمرة في مسلسل "سفاح الجيزة"



وفي سياق متصل يذكر أن الفنان باسم سمرة يقدم دور الضابط حازم الذي يمسك قضية جابر وجرائمه، وظهر في الحلقة السادسة وهو يحاول القبض عليه ولكنه هرب منه، ولكن كانت مفاجأة الحلقة هو مشهد النهاية حيث أننا وجدنا أن والدة جابر تتصل به وتطلب منه أن يأتي ثم نتفاجئ بتواجد الضابط حازم معها ينتظر جابر.