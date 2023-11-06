انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. ريهام سعيد تفتح النار على بيومي فؤاد: إنت كده ضحكت على نفسك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد انتقاده لـ محمد سلام بسبب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي" المعروضة ضمن موسم الرياض.

وقالت له من خلال برنامجها "صبايا الشمس": "ما ينفعش تنتقد محمد سلام لإن موقفه موقف محترم، ومينفعش تغلط في اللي عمل الصح، بيومي فؤاد قال كلام مستفز، وأنا وضعي صعب لأن بطاقتي مكتوب فيها ممثلة، لكن إنت كده ضحكت على نفسك يا بيومي".

وتابعت: "والشعب السعودي على راسنا من فوق، إيه دخل ده في إنك رايح تقدم مسرحية تضحك؟ كلنا لنا الشرف نتصور مع السعودي والإماراتي واللبناني، إيه دخل ده في إن كان في مستشفى بينضرب وناس بتموت والدم سايح في كل حتة؟".

وواصلت: "إنت رايح تضحك بدليل إنك فنان كوميدي، وبدلت محمد سلام بكوميديان هو محمد أنور، وناس كتير شايفة مكانش يصح تضحك في الوقت ده، والأسبوع اللي محمد سلام إتكلم فيه كان وضع صعب جدا وما زال".

وأكملت: "يعني إنت احترمت ناس دفعت تذاكر علشان تروح مسرحية، ومش محترم الفلسطينيين ليه؟ 2 مليون ونص فلسطيني بيتقطعوا حتت مش محترمهم ليه ومش محترم شعورهم؟".