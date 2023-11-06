"هل السعودية أصبحت إسرائيل" هكذا رد المنتج حمادة إسماعيل على انتقادات كاملة أبو ذكري لبيومي فؤاد

أحمد جودة - القاهرة - كاملة أبو ذكري

رد المنتج حمادة إسماعيل على انتقادات المخرجة كاملة أبوذكري والجمهور للفنان بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض،وصرح إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "لحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "في مخرجة وتهين بيومي فؤاد مش هنخاف، وما يقدم لنا هنا كبير"، وتسأل: "هي السعودية أصبحت إسرائيل يعني؟". وأضاف: "بتخوفونا ليه كل حاجة في المملكة بتتقدم على أعلى مستوى، وجميع الفنانين المصريين احتفوا بها، لو هي أصبحت إسرائيل قولولنا، السعودية طول عمرها داعمة لمصر".

حمادة إسماعيل أكد أن ما يجري حاليًا يُعتبر "إرهابًا وتخويفًا"، مشيرًا إلى أن الفنان المصري يتلقى تكريمًا في المملكة ويحظى بالاستقبال اللائق. وعبّر عن استيائه من التصاعد في الهجمات والانتقادات ضد الفنانين، مشددًا على أن الفنان يقدم عملا فنيًا ويستحق التقدير والشكر،وأشار إلى أن هذا الأمر يحدث في كل البلدان العربية، وختم حديثه بالتساؤل عن سبب هذا التصاعد في الانتقادات وأن الفنانين لديهم حقوق وحريات في التعبير عن آرائهم والعمل في مجالهم.

المخرجة كاملة أبوذكري قد أوجهت انتقادات حادة للفنان بيومي فؤاد عبر منشور على فيس بوك، حيث أعربت عن استيائها من الأداء والأعمال التي يقدمها بيومي فؤاد، مشيرة إلى أنها لا تروق لها أسلوبه في تقديم أعمال فنية تنتج بسرعة وتعرض بشكل سريع ولا تلتزم بالجودة، واعتبرت أن مثل هذه الأعمال لا تشرف على الفن المصري وأنها تصفها بالتفاهة،وأكدت أنه عندما يتم عرض مثل هذه الأعمال في الوقت الذي يشهد فيه جاركم مشاكل وأحداث صادمة، يكون ذلك غير ملائم ولا يعكس الإحساس والفن بالشكل الصحيح.