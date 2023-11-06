نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على الأعمال التي يستعد لها باسم سمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان باسم سمرة جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بعد قيامه بعد لأموال التي يتم التبرع بها لصالح أهل غزة.

وظهر باسم سمرة في صورة وهو يقوم بإحصاء الاموال عندما أخرجها من جيبه قبل تقدمها كتبرع لمساعدة أهالي غزة، ليلقى هذا الفعل جدلا على السوشيال ميديا، وتصدر تريند “تويتر” من خلاله.

ويعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفني حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومن أبرزها:-

باسم سمرة وخوضه الدراما الرمضانية 2024

تعاقد الفنان باسم سمرة على مسلسل العتاولة المقرر عرضه في رمضان 2024، واستقر أبطال العمل على اسم المسلسل “العتاولة” وانضم النجم باسم سمرة في هذا العمل مع النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض في السباق الرمضاني 2024.

أحداث مسلسل العتاولة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من الممثلين.

أحدث أعمال الفنان باسم سمره السينمائية

يشارك الفنان باسم سمرة النجم محمد إمام في فيلمه اللعب مع العيال والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل و يشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة.

قصة فيلم “اللعب مع العيال”

وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

باسم سمره وفيلمه الجديد كتف قانوني

يشارك الفنان باسم سمرة أيضا في فيلم جديد وهو “كتف قانوني” وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

الأبطال المشاركين في فيلم كتف قانوني

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.