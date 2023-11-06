نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هو الراجل عمل إيه؟!.. عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامى عمرو أديب على الأزمة بين الفنان بيومي فؤاد، وزميله الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، بموسم الرياض بالسعودية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وهجوم الأول على الثاني في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc"، عن الهجوم الذي طال بيومي فؤاد بعد رده على محمد سلام: "اللي إنتوا بتعملوه مع بيومي فؤاد؟! هو الراجل عمل إيه؟! إيه اللي إنتوا بتقولوه عن الراجل، إيه الشتيمة القبيحة دي؟! ده لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا معاه كده، إيه الهيستيريا دي؟!".

عمرو أديب



وتابع: "متضايق من بيومي فؤاد وشايفه عبد للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، إنتوا شايفين اللي إتعمل في بيومي النهارده أد اللي عمله، هل العقاب الجماعي الأسطوري اللي معمول أد الكلمتين قالهم على المسرح؟ هو عمل إيه؟ الراجل بيشتغل شغلته، بيشتغل ممثل، إيه السر؟".

بيومي فؤاد يتعرض للهجوم



وفي نفس السياق، تعرض الفنان بيومي فؤاد لحملة شرسة من التعليقات، بعد موقفه المتخاذل وهجومه على زميله محمد سلام، لرفضه المشاركة في مسرحية، في ظل تعرض الأشقاء في غزة للقتل والتعذيب، معليا قيمة الضمير الانساني، إلا أن بيومي فؤاد لجأ إلى السخرية والتقليل من موقف محمد سلام على المسرح في الرياض.

بيومي فؤاد

من هو بيومي فؤاد ؟



بيومي فؤاد ممثل مصري، من مواليد 16 يونيو 1965، تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح، كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج. عمل في مجال الإعلانات أولًا. وعمل في السينما بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، إحكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011، بالإضافة إلى أعمال أخري، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013. وزادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة.