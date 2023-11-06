نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. باسم سمرة أكثر الفنانين دعما للقضية الفلسطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر الفنان باسم سمرة من أكثر الفنانين دعما للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب على بدأت الحرب من قبل الكيان الصهيوني على أهالينا في غزة، حيث دعم الفنان باسم سمرة القضية الفلسطينية، من خلال مشاركته بالوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية.



وقال "باسم" خلال تصريح لـ “دوت الخليج الفني”: "سيناء مصرية وهتفضل مصرية للأبد، وافتحوا لنا الحدود وإحنا نموتهم الصهاينة.. تحيا مصر تحيا سيناء".

باسم سمرة وتهديده من إسرائيل

وكان قد كشف الفنان باسم سمرة، عن رسالة أحد الأشخاص من دولة إسرائيل يهدده فيها، حيث نشر برنامج “تفاصيل” تلك الرسالة التي بعثها لهم الأخير خلال مداخلة هاتفية أمس.

وجاءت نص الرسالة:" إلى الممثل الغير الفاضل باسم سمرة تدين دولة وشعبة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل".

وتابع صاحب الرسالة في تهديده للفنان باسم سمرة: "أنتم شعوب ذليلة.. إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصا.. قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء.. اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذي معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم".

فيما علق باسم سمرة على تلك الرسالة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا: "ده عيل من جيش بامبرز ولو أنت راجل هجيبك في شوال.. أنا ساكن في الهرم وأنت من جيش بيتحامى في مدرعات.. أنت عيل كلب وجبان".

تصريحات الفنان باسم سمرة عن إسرائيل

وتابع باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا: "ده جيش جبان هما 4 مليون بيتحاموا في المدرعات والطيارات، وأكتر مشهد ضايقني الأطفال اللي بتطلع من تحت التراب والسيدات والشيوخ والشباب اللي بيموت".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه انزعج من شخص إسرائيلي قام بتهديده من خلال رسالة، قائلا:" لما شخص كلب زي ده يبعتلي رسالة يبقى كلمتي أثرت فيهم".

ونشرت الإعلامية نهال طايل نص رسالة تهديد للفنان باسم سمرة، حيث كان مفادها: "أن كلماته تزيد من عزيمة الجيش الإسرائيلي".