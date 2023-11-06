نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عسكر عسكر لـ "أحمد موزة" يتصدر التريند في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر أحمد موزة، مؤدي المهرجان، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مهرجان عسكر عسكر أنا موجود" على موقع الفيديوهات يوتيوب. تصدرهذا المهرجان تريند رقم 3 على يوتيوب، وهو من كلمات مصطفى الجن وتوزيع أمجد الجوكر.



مشاهدات عسكر عسكر

مهرجان "عسكر عسكر أنا موجود" تخطى حاجز 378 ألف مشاهدة على منصة يوتيوب، وحقق الترتيب الأول كأكثر الفيديوهات استماعًافي الوطن العربي.





مهرجان "عسكر عسكر أنا موجود" يتضمن مجموعة من الأفراد المشاركين في إنتاجه:





- الغناء: أداء أحمد موزة السلطان.

- كتابة الكلمات: تمت كتابة الكلمات بواسطة مصطفى الجن.

- توزيع الموسيقى: تم التوزيع على يد أمجد الجوكر.

- الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي: تمت مسؤولية الشريف غزاله ومصطفي المصري.





بالإضافة إلى الأداء والإشراف، كان هناك مجموعة من الأفراد الآخرين الذين ساهموا في هذا المهرجان بما في ذلك عمرو سماكه وايهابالتركي وشمس الناسف وعبد الله باندا وأحمد حاتم.





آخر أعمال أحمد موزة كان طرح فيديو كليب أغنية بعنوان "أنا من يومي خفاش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". هذاالكليب حقق نسبة مشاهدة عالية وضمن فريق العمل لهذه الأغنية تم غناؤها بواسطة أحمد موزة السلطان، وتمت كتابة كلماتها بواسطةمصطفى الجن، وتوزيع الموسيقى تم بواسطة أمجد الجوكر.





ومن كلمات الأغنية: ام سورى بليز اصل المود فى اللذيذ وانا دايما بحب ابقا رايق عايشها بخيالى مبشغلش بإلى ماتولع ماتقلب حرايق.. مانا اصلي بصراحة معنديش مساحه اني ازعل وافكر واتدايق دوايا وعلاجي.. فى راحة مزاجي في حالة انبساطي وأنا فايق مطنش موقعمكبر مسقع وبضحك والعلع والدنيا جميله.. مفخم عليا وصارف شويه بنظرة عنيا بجيب التقيله أنا من يومي خفاش كلو بيهدا وانا مابهداشجيت مع كلو وكلو مجاش أنا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الآن ماشفتش واحد يتقارن بيا فيريتش تفوت الف سنة أنا زي مانا مابتروحش خالص عليا بغيب عادى غيبتى وبرجع بهيبتى بعفر عليكم شويه.. مسيطر وعالي وسلطانمجالى كبيركم دا كان فانز ليا بتتحدى مين.. حبيبي إنت مين عشان يوم اقارنك بيا مطرشم وجاحد انا اتنين فى واحد وطول عمري جامدويشهد زماني.