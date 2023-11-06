نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عد الفلوس.. باسم سمرة يثير جدلا كبيرا على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان باسم سمرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدره تريند “تويتر”، وذلك بسبب قيامه بعد الفلوس لتبرعه لأهل فلسطين من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري هو أصدقائه في العمل من ضمنهم الفنانة هاله صدقي، أثناء تواجده في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد “كتف قانوني”.

وظهر باسم سمرة في صورة وهو يقوم بإحصاء الأموال لتبرعه بها لمساعدة أهالي غزة عندما أخرجها من جيبه، ليلقى هذا الفعل جدلا على السوشيال ميديا.

باسم سمرة يدعم فلسطين

يعتبر الفنان باسم سمرة من أكثر الفنانين دعما للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب على بدأت الحرب من قبل الكيان الصهيوني على أهالينا في غزة، حيث دعم الفنان باسم سمرة القضية الفلسطينية، من خلال مشاركته بالوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية.



آخر أعمال باسم سمرة الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة الدرامية هو مسلسل سفاح الجيزة واستطاع أن يجذب إليه الجمهور ويتصدر التريند منذ بداية عرض أولي حلقاته.

تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

دور الفنان باسم سمرة في مسلسل "سفاح الجيزة"



وفي سياق متصل يذكر أن الفنان باسم سمرة يقدم دور الضابط حازم الذي يمسك قضية جابر وجرائمه، وظهر في الحلقة السادسة وهو يحاول القبض عليه ولكنه هرب منه، ولكن كانت مفاجأة الحلقة هو مشهد النهاية حيث أننا وجدنا أن والدة جابر تتصل به وتطلب منه أن يأتي ثم نتفاجئ بتواجد الضابط حازم معها ينتظر جابر.

آخر أعمال الفنان باسم سمرة السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة فيلم البعبع،وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا عديدًا من المواقف.

الأبطال المشاركين في فيلم البعبع

وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.