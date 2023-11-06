نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله: بيومي فؤاد أهان نفسه وفنه.. وحول الموضع لتسول وشيء رخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أن موقف الفنان محمد سلام من إعتذاره بمسرحية الرياض ليس به أي إساءة لأحد بسبب الأحداث الجارية في فلسطين وما يحدث مع أهل غزة.

ماجدة خير الله تتحدث عن محمد سلام



وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة صدى البلد 2،:"محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".



وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنه تفاجأت بحديث الفنان بيومي فؤاد خلال أخر عرض بالمسرحية وقدم إستعراض سيئ للغاية وبعدها يلقي خطبة مهينة للفن ومهينة لذلاته ولإسم مصروتحول الموضع لتسول ولشيء رخيص.



وأضافت ماجدة خير الله، أن موقف بيومي فؤاد ضد محمد سلام أثار على إستيائها الشديد وأي شخص شاهد الفيديو المشين معقبة:"بيومي فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية إستعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك وبيقول كتر خيركم أنت لما بتعمل شغلك وبتتقاضى عنه أجر يبقى كتر خيرهم على إيه.. أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.