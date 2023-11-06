أوبريت راجعين يتصدر الترند ويصل إلى 667 ألف مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - أوبريت "راجعين" سيطر على تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وصلت لـ667 ألف مشاهدة، ونال إعجاب العديد من الجماهير في مصر وجميع أنحاء العالم العربي.





تمثل هذه القائمة الرائعة من الفنانين العرب المشاركين في الأوبريت "راجعين"، وقد جمعوا جهودهم لدعم القضية الفلسطينية بأداء متميزوإبداعي.



فنانين شاركوا بالأوبريت

في هذا الأوبريت، شهدنا مشاركة 25 فنانًا من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقدموا أداءً مميزًا، بما فيهم: سيف الصفدي، دانا صلاح،غالية شاكر، عفروتو، نوردو التونسي، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمررمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.



كلمات الأوبريت

«فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر..

طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب..

وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين..

ما نسينا وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني، تبلينا وراح اللي مواسينا وشكون اللي بينا

كل يوم بحكولي صبري سلاحي وآخر صبري الموت، والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حياة وأنا واقف وحدي العالم ضدي وأنا بخشاه،سلبوني روحي حتى الأرض تعيش..

مفتاح البيت في قلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي لو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع..

وين حكام العرب وين القادة إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة، هم كلمتين إما النصر إما الشهادة، فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادةوين الأمة العربية حان الوقت لنثور..

كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان، كل الدنيا بلادي من قديم الزمان، الفروق بينا حدود كلام على الورق مكتوب، والمكتوب أصبح قيودتمنعني أشوف بلادي..





قتلوني وهجروني والحجر بإيدي سلاحي متلتم أبيض وأسود كوفيتي هي سر نجاحي، مفتاحي بإيدي شايل..





مفتاح البيت في قلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي لو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع..

إلهي رفعت يدي إليك بأن تفك قلبي وهمي وأنت المستجيب..

بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد، أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي، احتلالي عدواني موت طفلي وأجدادي، تسألني مين إرهابيوجاي أقولك مين بادي..

سوري إني مش من أوكرانيا، سوري إن بشرتي مش بيضا، سوري لأولادي إني جبتكم على دنيا مش عادلة..



لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.. لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.. لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.