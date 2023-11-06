نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج في المساء مع قصواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفا على برنامج " في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي.

ومن المنتظر أن يتحدث أيمن بهجت قمر عن نجاحاته في الفترة الاخيرة وخاصه أغنية " العقد" مع اليسا وأغنية مستغني مع عمرو مصطفى.

أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفي

طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية “مستغني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

ونشر عمرو مصطفي صورة عبر انستجرام وعلق قائلا: مستغني دلوقتي نزلت.

ويتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية مستغني، ويستعد لطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأعرب عمرو مصطفى عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.

وتعد أغنية مستغني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية افتكرلك إيه هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها عبر قناته على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وسبق وطرح ميني ألبوم “مالوش زي” ضم 6 أغاني، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.

تفاصيل أغنية افتكرلك ايه

وتعد أغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقيى لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان آمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وقال عمرو مصطفى خلال بيان صحفي إنه يهدف من أغنية «أفتكرلك إيه» لإحياء التراث والحفاظ على هويتنا المصرية والعربية، كما أنه سيطرح الأغنية بصوته الأسبوع القادم، ويطلب من جميع الأصوات الراقية والموهوبة غناءها لمعرفة مَن يستحق لقب ملكة الشرق، مؤكدًا أن الفنانة مي فاروق خارج المنافسة.

وأوضح عمرو أن مشروع الذكاء الاصطناعي قائم، مضيفًا: انتظروا مفاجآت خلال الفترة القادمة.