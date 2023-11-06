"فضوا نفسكم عندي كتير اقوله".. عمرو حسن يروج لحفله بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الدرويش عمرو حسن لإحياء حفل شاعري، بعروس البحر المتوسط، ضمن حفلات الموسم الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، والمقرر إقامته على مسرح بمكتبة الإسكندرية.



وشوق عمرو حسن جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا:" طلب شخصي.. اليوم ده فضوا نفسكم من اي حاجات شاغلاكم، من اي جدل ومشاكل ويوميات متعبه، تعالوا فاضيين خالص، عندي كتير اقوله وعندنا كتير نعيشه سوا".

وتابع عمرو:"السنة التامنة ليا على المسرح التاريخي للاسكندريه واللي حضروا قبل كده يحكوا لكم بيدخلوا ازاي ويخرجوا ازاي".

“ في حفل كبير بحجم اسكندرية وشتاها”.. عمرو حسن يروج لحفله في عروس البحر



وكان قد روج الشاعر عمرو حسن لحفله بالإسكندرية قائلًا:" يمكن تكون دي أكتر حفلة انتظرها الجمهور من سنين..اشوفكم على خير مطلع الشهر القادم بإذن الله.. في حفل كبير بحجم اسكندرية وشتاها".



وأردف عمرو حسن:" الإسكندريه عاصمة الشعر في ديسمبر.. نلتقي بأمان الله وفضله".

آخر حفلات عمرو حسن



يذكر أن آخر حفل قام عمرو بإحيائه حفليين متتاليين يوم الجمعة 6 أكتوبر من الشهر الماضي على مسرح ساقية الصاوى، وحددت إدارة ساقية الصاوى التذاكر بسعر موحد 250 جنيهًا.



عمرو حسن يعلن اعتزاله إحياء الحفلات بشكل نهائي

ومن جانبه، وكان صرح الشاعر عمرو حسن اعتزاله في أبريل الماضي، ووضح حقيقة توقف حفلاته الفترة المقبلة، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أنا عمرو حسن شاعر بعمل الفيديو ده علشان أوضح نقطة توقف قطار حفلاتي اللي استمر أكتر من 10 سنين رفقة مجموعة كبيرة من الفنانين، وكل الناس المحترمة اللي كانت معايا، أنا حابب أوقف تمامًا حفلاتي، وكنت بعمل الحفلات علشان كنت مبسوط، وحاسس إني معنديش حاجه أقدمها والفترة دي مش مبسوط".



وتابع عمرو حسن:" عادي أتبسط بحاجات تانية وأتفرغ لحياتي الخاصة، بعيدًا عن الحياة الفنية، بحب الحاجات اليدوية، وأعمل الحاجة بنفسي، أدي وقتي لنفسي وكلابي وصحابي، وأكون حياة عاطفية وأسرية، وحاسس إني كان عندي حاجة أقدمها وقدمتها.. أنا خلصت دلوقتي ومش عايز أعمل حفلات تاني، ومش عايز أقف على المسرح تاني، والحفل الجاي هو الأخير، وهكتب شعر وأنزلكم شعر، بس حفلات توقف القطار بشكل نهائي".



واختتم عمرو حسن بتويجه الشكر لجمهور، حيث قال:" بشكر كل الناس اللي حضرت حفلاتي الـ 10 سنين اللي فاتت، واللي حابب حاجة يعملها، والواحد حاسس بيحب إيه ومبيحببش إيه، أي خيط ممكن تقصه بس تمسك أوله".