نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: فين الفن المحترم اللي أنت بتقدمه.. وأنت بترقص بطنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أن حديث الفنان بيومي فؤاد عقب إنتهاء مسرحية زواج اصطناعي بالرياض، به أهانة للفن المصري بينما موقف "سلام" مشرف للغاية.

ماذا قالت ماجدة خير الله عن بيومي فؤاد ؟

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة صدى البلد 2،:"مفيش فنان في مصر من أيام ما أخترعوا الفن عمل التصرف ده على مرئ مسموع.. أنت عاوز تجامل الجمهور السعودي قول ألف شكر ليكم على حضوركم واستقبالكم وخلصنا..إيه الاسلوب اللي فيه رخص ده".

وأوضحت ماجدة خير الله، أنها توقعت استمرار فعاليات موسم الرياض والمسألة شخصية وأصحاب الأمر يرون أنه لا بد أن يستمر نشاطهم، وهناك نجوم شاركوا في تلك الفعاليات بكل كبرياء ولا مانع في ذلك ولكن الذي جعل الموقف سيئ هو أسلوب بيومي فؤاد وتبرع بهذا الأسلوب المشين.

وأختتمت ماجدة خير الله حديثها قائلة:"بيومي فؤاد بيقول إحنا بنقدم فن محترم.. وبعدين نلاقي فيديو ليه بيرقص بطنه.. إيه الفن المحترم اللي أنت قدمته!؟.. بيرقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.