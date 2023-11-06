أحمد شيبه يتصدر التريند بـ "قاتلني وجاي تقولي شالوم"

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنانون في دعم القضية الفلسطينية بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ودمار شامل لغزة، تصدر اسم الفنان الشعبي أحمد شيبه محركات البحث بعد طرحه أغنيته الجديدة "قاتلني وجاي تقولي شالوم" عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، حيث احتلت المركز الثامن ضمن الأكثر رواجًا واستماعًأ على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر أحمد شيبه خلال الفيديو الرسمي لأغنيته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" بصورة مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد وقت قصير من طرحها، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر كروان، توزيع وماستر مصطفى أبو رايى، صولو كمان يحيى عمر، كيبورد وصولو صابر عشماوي.

أحمد شيبه يروج لأغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم"



وكان قد روج أحمد شيبة للأغنية بفيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، معلقا عليه: قاتلني وجاي تقولي شالوم.

آخر أعمال أحمد شيبه



يذكر أن أخر أعمال المطرب أحمد شيبة مشاركته في كليب أغنية هجوم مفاجيء إلى جانب مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهي منكلمات وألحان عمر قطب، توزيع إسلام شبسي، وإخراج أشرف رمضان، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.