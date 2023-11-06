نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير جودة تتحدث عن أزمة بيومي فؤاد وتوجه له رسالة: "مينفعش يبقي اخويا ميت واعمل فرح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية سهير جودة في برنامجها "الستات" على قناة النهار لتعليق على التصريحات المثيرة للجدل للفنان بيومي فؤاد، حيث انتقدت مزايدته وأشارت إلى أنها غير مناسبة. وأكدت جودة أهمية تجنب الخناقات الكلامية بين الشعوب، مشيرة إلى أن الفنان يجب أن يحترم جمهوره في جميع الدول ويحترم الجمهور الذي يشاهده.

ووجهت سهير جودة رسالة وقالت لـ بيومي فؤاد: ما يقدم في السعودية ليس فن

واختتمت: "عايز تقاطع وشايف موقف بيومي فؤاد غير إنساني، ومنطقه ومزايدته مرفوضة قاطع، خاصة إنه يعلم إن ما يقدمونه هناك ليس بفن، لكن لا نزايد على بعض ونعملها خناقة بين شعبين".

وكانت تصريحات بيومي فؤاد التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية هي لومه لـ محمد سلام على اعتذاره عن مسرحية “زاوج اصطناعي”، حيث قال في فيديو بنهاية عرض المسرحية في موسم الرياض: من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا مش بنيجي عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، أنتو بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا، شيء عظيم أن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول، شيء عظيم أني أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري، أنا بشرف بلدي، كنت بحاول أخفف عن الراجل اللي أنقذ موقف وكان قدها اسمه محمد أنور، أنا فنان مصري وليا الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، كتر خيركم، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك.

ماجدة خير الله تتحدث عن بيومي فؤاد



وتحدثت الناقدة ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة صدى البلد 2،: عن أزمة بيومي وسلام وقالت: "محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".



وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنه تفاجأت بحديث الفنان بيومي فؤاد خلال أخر عرض بالمسرحية وقدم إستعراض سيئ للغاية وبعدها يلقي خطبة مهينة للفن ومهينة لذلاته ولإسم مصروتحول الموضع لتسول ولشيء رخيص.



وأضافت ماجدة خير الله، أن موقف بيومي فؤاد ضد محمد سلام أثار على إستيائها الشديد وأي شخص شاهد الفيديو المشين معقبة: "بيومي فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية إستعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك وبيقول كتر خيركم أنت لما بتعمل شغلك وبتتقاضى عنه أجر يبقى كتر خيرهم على إيه.. أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي".