" أثلجت صدور العرب ".. تعليق مفاجئ غير متوقع من الفنانة الشهيرة " إلهام شاهين "

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الرياض - روايدا بن عباس - فجأت الفنانة المصرية "إلهام شاهين" الجماهير بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه بالزي الفلسطيني خلال تكريمها في الولايات المتحدة

وفي الفيديو ظهرت إلهام شاهين خلال التكريم مرتدية الزي الوطني الفلسطيني، وعلقت كاتبة: "يملأني الحزن والألم على شهداء فلسطين".وأضافت "ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في أميركا.. لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني.. وندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها.. وأقول لدعاة الشر والحروب.. كفاكم تخريب في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء.. وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك اللذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعاً شعار المهرجان هذا العام.. فلسطين في القلب".

وكانت إلهام شاهين قد أعلنت عن بدئها الاستعداد لتصوير فيلمها الجديد "الحب كله"، خلال الأيام المقبلة بعد غياب عن السينما لأكثر من أربع سنوات.

وقالت إلهام: "خلال أيام هأبدأ تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "الحب كله"، وهو هيكون عودة ليا للسينما بعد فترة غياب منذ آخر فيلم قدمته (يوم للستات)".

وفي الختام أشارت الفنانة شاهين إلى أنها ترغب في تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينية قائلةً "أتمنى فعلاً أن أقدّم عملاً عن القضية الفلسطينية، وأفكّر في المشروع".