نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي توجه رسالة نارية للعرب وتدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة إيمان العاصي أهالي فلسطين من خلال منشور قامت بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وكتبت “العاصي” قائلة:"خرجوا الأطفال ارجوكم بس الأطفال ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا احنا طيب انتو ازاي كدا قلوبكم وعقولكم من ايه ازاي قادرين تماطلوا كده ازاي قاعدين مستنين انتم ازاي بتناموا عرب ايه وعروبة ايه واديان ايه بس".

وتابعت قائلة:"الوضع مش وضع دبلوماسية يا عالم انتم فين رجا الولاد محروقين وجعانين عطشانين وخايفين عارفين يعني ايه جوع وعطش أرجوكم خرجوا الأطفال بس ارجوكم كفاية جبروت عارفه انكم مش مشاعركم هي إلى بتحركم وعارفة إنه ا حاجة تافهة عندكم بس ارحموا صرخة الأطفال بس".

تعليق ناري من إيمان العاصي على مجزرة مجمع الشفاء الطبي

احنا شعوب مسلوبة الإرادة"..علقت النجمة إيمان العاصي على مجزرة مجمع الشفاء الطبي، والتي حدثت اليوم، بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بوابة المجمع وإطلاق صواريخ نارية على سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين، وادي هذا الاستهداف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكتبت إيمان العاصي رسالة إلى الشعب الفلسطيني من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جاء نصه على النحو التالي: "أهل فلسطين احنا شعوب مسلوبة الإرادة سامحونا..الكل عنكم… الكل شاف المجازر.. الكل شاف وجنود الاحتلال بتصطاد فيكم اطفال نساء رجال شيوخ بالقناصة ورفعوا ايديهم عنكم.. الكل شاف انهم فتحوا طريق للمصابين علشان تدخلوا منطقه امنه تتعالجم من أبشع انواع الاذية الجسدية بعدين فجروكم وبرضه أتخلوا عنكم… كلهم أتخلوا عنكم أو باعوكم".



بعد مجزرة مخيم جباليا.. إيمان العاصي تطالب دول العالم بالتدخل من أجل انتشال جثمان الضحايا من تحت الأنقاض



وكانت قد أعربت النجمة إيمان العاصي عن حزنها الشديد لما يحدث لسكان قطاع غزة، من عمليات قصف مستمرة على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكتبت إيمان العاصي رسالة مؤثرة من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، طالبت فيها دول العالم بالتدخل من أجل انتشال جثث الضحايا بعد مجزرة مخيم جباليا.

وكتبت إيمان العاصي: "كتير من الفلكسنين مدفنون احياء تحت أنقاض منازلهم ياعالم الناس بتصرخ تخت الأنقاض كل لحظة..طلعونا أطفال ونساء ورجال وعجائز..ياعالم طلعوهم بس من تحت الأنقاض".

وتابعت إيمان العاصي حديثها موجهة رسالة إلى دول العالم بقول: "بأحكام دخلوا مع الاكفان طيب معدات تقيلة ترفع الخرسانة من فوق أجسادهم دول لسه فيهم الروح".

إيمان العاصي تتحدث عن مجزرة مخيم جباليا: لأمتي السكوت المرعب

وكتبت إيمان العاصي أمس بعد مجزرة مخيم جباليا: "اللي بيحصل دا فوق طاقة أي حد وأي حاجة بطون أمهات مفتوحة متفجرة بيخرج منها اطفال بيترموا على الأرض ولحم محدش عارف بتاع مين رجالة متصورة عريانة مكتفين وبيتعذبوا عذاب شديد نفس مشهد جوانتنامو وأصعب

لأمتي لأمتي السكوت المرعب دا لامتي.. طيب حد يقولنا نعمل إيه.. هتجنن هتجنن نكلم مين طيب".