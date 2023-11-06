حودة بندق يتصدر التريند بـ "اللي فات مر بس مر"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب الشعبي حودة بندق تريند موقع "يوتيوب" بأغنية الجديدة "اللي فات مر بس مر"، حيث لقت الأغنية رواجًا وإعجاب كبير من قبل الجمهور، واحتلت المرتبة التاسعة ضمن الأكثر استماعًا وترويج عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وكان قد طرح الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، خلال اليومين الماضيين أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث كانت الأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.

حودة بندق يروج لـ “وحياتك يا قدس”

وفي سياق متصل، روج الفنان حودة بندق لأحدث أعماله الغنائية، بعنوان”وحياتك يا قدس”، والذي يعلن فيها عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وأهالي غزة، بعد الأحداث الجارية الصعبة التي تمر به دولة فلسطين الشقيقة من انتهاكات وإبادة جماعية ودمار شامل، والتي شنتها قوات الكيان الصهيوني.



أغنية "وحياتك يا قدس" لـ حودة بندق



شارك الفنان حودة بندق فيديو بجزء من الأغنية وظهر في الفيديو اطفال يبحثون في الأنقاض على عائلتهم وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق بندق على الفيديو قائلًا: “وحياتك يا قدس دي شدة وتعدي قريب جدا هتسمعوا اغنية من قلب كل اللي اشتغل فيها موزع وملحن وشاعر ومخرج ومنتج ومغنيين وحياتك ياقدس”.

آخر أعمال حودة بندق



كما تصدر المطرب الشعبي حودة بندق مؤخرًا تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك بعد طرحه كليب أغنية "الفنكوش.. يا مداوي"،عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات حكيم نادي، توزيع موسيقي معتز عادل (تايجر) والكليب من إخراج زيزو الاسود.